Броварський районний суд ухвалив рішення щодо колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року збив чотирьох людей на пішохідному переході. Йому призначено штраф у розмірі 34 тисячі гривень, а також три роки позбавлення права керувати автомобілем.

Про це повідомляє Brovarymedia із зали суду.

Крім того, Майбоженко має сплатити 31 432 гривні на покриття витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Автомобіль Volvo, що залишався на штрафмайданчику протягом судового процесу, буде повернуто Майбоженку.

Що передувало

Нагадаємо, Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, 26 квітня, вчинив наїзд на пішоходів, не спинившись на сигнал світлофора. Перевірка на вміст алкоголю в крові чиновника показала 2,31 проміле (при дозволеній нормі – 0,2 проміле).

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо людей, серед них дитина.