Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ходом слідства, інцидент стався вранці в одному з престижних районів міста — Посуело-де-Аларкон, неподалік Американської міжнародної школи.

За словами очевидців, напад вчинив один або кілька озброєних зловмисників. Поліція Мадрида отримала сигнал про стрілянину близько 9:15 ранку за місцевим часом (07:15 GMT). Представники правоохоронних органів підтвердили факт інциденту в коментарі агентству, але ім’я загиблого офіційно не назвали.

За інформацією іспанської радіостанції Cadena SER, під час нападу Андрій Портнов нібито саме проводжав своїх дітей до школи. Саме в цей момент нападник відкрив вогонь.

Медична бригада, яка оперативно прибула на місце події, зафіксувала смерть чоловіка — отримані поранення були несумісні з життям. За даними джерел, Портнов зазнав кількох вогнепальних поранень: чотири кулі влучили в грудну клітку, ще одна — у голову.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов — колишній народний депутат України, а також один із ключових чиновників часів президентства Віктора Януковича. Тоді він очолював Головне управління з питань судоустрою в Адміністрації Президента та обіймав посаду заступника голови АП.

У грудні 2021 року Сполучені Штати Америки запровадили проти нього персональні санкції відповідно до акту Магнітського, який передбачає обмеження для осіб, причетних до грубих порушень прав людини та системної корупції. Американська влада звинувачує Портнова у корупційних зв’язках і впливі на українську судову систему через посередництво та хабарі.

Після Революції Гідності у 2014 році та втечі Януковича, Портнов залишив територію України і тривалий час проживав в Австрії. Однак у травні 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, несподівано повернувся до Києва. Вже у серпні того ж року Служба безпеки України закрила проти нього кримінальне провадження про державну зраду.

За даними журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми», 3 червня 2022 року Портнов знову залишив Україну.