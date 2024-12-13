Команда обраного президента США Дональда Трампа розпочала переговори з Білим домом та українськими посадовцями щодо можливих шляхів завершення війни в Україні.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

“Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день”, — зазначило одне з джерел.

За інформацією видання, радник з національної безпеки Джо Байдена Джейк Салліван вже провів кілька зустрічей зі своїм наступником Майком Волтцом. У ході розмов сторони обговорювали актуальну інформацію про ситуацію, але поки не обговорювали стратегію досягнення миру чи перемир’я.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що ці консультації спрямовані на те, щоб команда Трампа була підготовлена до будь-яких рішень Білого дому щодо України до інавгурації нового президента.

Видання також повідомляє, що останні контакти між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, а також їхніми радниками, були конструктивними.

“Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною”, — наголосило інше джерело.

Разом із тим, джерела зазначають, що основною перешкодою для досягнення миру залишається позиція російського диктатора Володимира Путіна, а не дії України.

Наразі команда Трампа не презентувала конкретного або концептуального мирного плану для завершення війни.