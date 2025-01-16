Радники новообраного президента США Дональда Трампа працюють над розробкою масштабної стратегії санкцій, яка, на їхню думку, може сприяти завершенню війни Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Згідно з інформацією, команда Трампа обговорює два можливих підходи:

Послаблення обмежень для російських нафтових виробників. Цей сценарій передбачає, що врегулювання війни вже “на підході”, і такі заходи можуть сприяти укладенню “мирної угоди”. Посилення санкційного тиску на Росію. Такий підхід передбачає збільшення важелів впливу для досягнення бажаного результату.

Зазначається, що до обговорення можливих варіантів залучені кілька майбутніх членів адміністрації Трампа, екс-посадовці його попереднього уряду та представники консервативних аналітичних центрів.

Як зазначають співрозмовники Bloomberg, плани ще на ранньому етапі і залежатимуть від остаточних рішень самого обраного президента.