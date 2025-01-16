Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.
Згідно з інформацією, команда Трампа обговорює два можливих підходи:
- Послаблення обмежень для російських нафтових виробників. Цей сценарій передбачає, що врегулювання війни вже “на підході”, і такі заходи можуть сприяти укладенню “мирної угоди”.
- Посилення санкційного тиску на Росію. Такий підхід передбачає збільшення важелів впливу для досягнення бажаного результату.
Зазначається, що до обговорення можливих варіантів залучені кілька майбутніх членів адміністрації Трампа, екс-посадовці його попереднього уряду та представники консервативних аналітичних центрів.
Як зазначають співрозмовники Bloomberg, плани ще на ранньому етапі і залежатимуть від остаточних рішень самого обраного президента.
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