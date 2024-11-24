Команда Дональда Трампа, новобраного президента США, активно взаємодіє з адміністрацією Джо Байдена. Особливу увагу вони приділяють ситуації в Україні та іншим важливим питанням національної безпеки.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на майбутнього радника Трампа з питань нацбезпеки Майка Волца.

Волц зазначив, що мав розмову з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Метою цієї зустрічі було забезпечити, щоб обидві адміністрації співпрацювали скоординовано, незважаючи на зміну керівництва.

“Ми хочемо показати нашим супротивникам, що помиляються ті, хто вважає, ніби зараз — сприятливий момент для маніпуляцій. У цей перехідний період ми діємо як одна команда Сполучених Штатів”, – підкреслив Волц.

За його словами, Дональд Трамп висловлює значне занепокоєння ескалацією війни між Росією та Україною. При цьому новообраний президент пообіцяв припинити конфлікт одразу після вступу на посаду, хоча поки не уточнив конкретні шляхи реалізації цієї обіцянки.

Майк Волц також позитивно оцінив рішення чинної адміністрації дозволити Україні застосовувати протипіхотні міни. Він наголосив, що це може допомогти Україні зміцнити оборонні позиції та стримати наступ російських військ.

“Це обладнання здатне посилити лінії оборони та зупинити російські просування”, – заявив радник Трампа.

Окрім того, він запевнив, що Трамп зосереджений на підготовці переговорів про припинення війни. Новообраний президент, за словами Волца, вважає, що європейські союзники відіграватимуть ключову роль у досягненні будь-якої мирної угоди.

На завершення Волц зазначив, що на зустрічі Дональда Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго вони обговорили можливі шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні.