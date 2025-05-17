Олександр Ширшин, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”, подав рапорт на звільнення, висловивши серйозні звинувачення на адресу командування. Він охарактеризував дії керівництва як “безглузді” та вказав на необґрунтовані втрати особового складу.

У своєму повідомленні на Facebook Ширшин зазначив, що команди, які отримує бригада, є неадекватними і призводять до провалів на Курському напрямку, а також до значних втрат серед військових. Він підкреслив, що замість конструктивного підходу командування займається лише накладенням стягнень і проведенням розслідувань.

Командир бригади зазначив: “Все, на що спроможні – це догани, розслідування, накладання стягнень. Політичні ігри та оцінка реального стану справ не відповідають дійсності та можливостям. Загралися.” Він також додав, що вже підготував рапорт про звільнення і сподівається на швидке його розглядання, після чого планує поділитися деталями ситуації з журналістами.

47-ма окрема механізована бригада “Маґура” виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року, і її діяльність викликає значний інтерес у суспільстві.

На момент написання статті, коментарі від Генерального штабу Збройних сил України та командування Сухопутних військ ЗСУ не були отримані, що залишає питання без відповіді.