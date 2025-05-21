Командир батальйону “Маґура” Олександр Ширшин розкрив причини своєї публічної заяви, зазначивши, що вона стала відповіддю на ігнорування численних звернень до командування. Він вважає, що ці завдання, які йому доводилося виконувати, були приречені на провал і ставили під загрозу життя бійців. Про це Ширшин повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Ширшин підкреслив, що під час виконання завдань на Курщині та на українсько-російському кордоні батальйон зіткнувся з серйозними проблемами, які могли призвести до значних втрат. Він неодноразово намагався донести до командування необхідність змін у підходах, проте більшість його звернень залишилися без відповіді.

Командир зазначив, що не закликав до відставки Головнокомандувача ЗСУ чи інших посадових осіб, оскільки вважає, що проблеми мають системний характер, а не пов’язані з конкретними особами. Незважаючи на це, він зіткнувся з критикою та звинуваченнями у деструктивності, хоча сам підтримував наступальні дії, зокрема операцію в Курській області.

Ширшин акцентував увагу на тому, що його батальйон завжди виконував складні завдання без нарікань, незважаючи на труднощі, а результати їхньої роботи неодноразово відзначалися в ЗМІ та президентом. Однак останнім часом втрати підрозділу стали невиправданими, і командування, на його думку, ігнорує бойову ефективність.

Незважаючи на заяви командира, жоден боєць “Маґури” не залишив своїх позицій, і підрозділ продовжує виконувати бойові завдання. Ширшин також повідомив про початок комунікації з Генштабом, сподіваючись на конструктивний діалог та пошук рішень для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

17 травня командир батальйону подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у “безглуздості” та невиправданих втратах особового складу. Відомо, що бригада виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року.

Генеральний штаб ЗСУ 18 травня відреагував на заяву Ширшина, створивши комісію для вивчення обставин. Заплановано детальний аналіз наказів і розпоряджень з різних рівнів військового управління для оцінки доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також сформував робочу групу для розслідування ситуації, про яку повідомив командир батальйону “Маґура”.