Таку думку висловив командувач британської армії генерал Ролі Вокер під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI), передає Newsweek.
“Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, їм знадобиться п’ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали у свою конституцію”, – сказав він.
Вокер також припустив, що за нинішніх темпів втрат убитими й пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона солдатів, а також “незліченні мільярди” на знищену техніку.
“У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України”, – резюмував генерал.
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