Росії може знадобитися п’ять років на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. При цьому втрати російської армії за це час, ймовірно, сягнуть до 1,8 мільйона солдатів.

Таку думку висловив командувач британської армії генерал Ролі Вокер під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI), передає Newsweek.

“Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, їм знадобиться п’ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали у свою конституцію”, – сказав він.

Вокер також припустив, що за нинішніх темпів втрат убитими й пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона солдатів, а також “незліченні мільярди” на знищену техніку.

“У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України”, – резюмував генерал.