Про це повідомляється у дописі, де посадовець опублікував відповідне відео.

Олещук зазначив, що льотчики тактичної авіації Повітряних Сил, спільно з побратимами з інших родів і видів військ Сил оборони, ефективно завдають ударів по логістичних ланцюгах у Курській області.

“На відео – результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року”, – зауважив командувач.

Нагадуємо, що окупанти зводять протидронові споруди для захисту Керченського мосту від атак ЗСУ.