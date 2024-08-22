Про це повідомляється у дописі, де посадовець опублікував відповідне відео.
Олещук зазначив, що льотчики тактичної авіації Повітряних Сил, спільно з побратимами з інших родів і видів військ Сил оборони, ефективно завдають ударів по логістичних ланцюгах у Курській області.
“На відео – результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року”, – зауважив командувач.
Нагадуємо, що окупанти зводять протидронові споруди для захисту Керченського мосту від атак ЗСУ.
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