Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, унаслідок якої загинув пілот Олексій Месь. Він пояснив, що під час війни така інформація не може відразу потрапляти в публічний простір.

Про це Олещук написав у Telegram.

Він запевнив, що вище керівництво одразу отримало доповідь про авіакатастрофу, як і партнери зі США, які вже долучилися до розслідування її причин.

Розслідування вже триває, під час нього з’ясують обставини катастрофи та хто за неї відповідальний, каже Олещук. Він також пояснив, що ця інформація не могла відразу потрапити в медіа, оскільки «війна в країні».

Водночас він назвав народну депутатку Мар’яну Безуглу, яка критикувала його за мовчання з приводу інциденту, «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва» та людиною, «яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей».

«Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!» — сказав командувач Повітряних сил, звинувативши Безуглу в дискредитації його самого, Повітряних сил та «основного союзника України — США».

За його словами, депутатка стала «основним ньюзмейкером ворожої пропаганди» і б’є «всі рекорди на російському телебаченні».