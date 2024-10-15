Про це генерал-лейтенант повідомив у Telegram.
“З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група “Асгард” на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування військовою службою правопорядку у Збройних силах України”, — йдеться у повідомленні.
Також Павлюк пообіцяв, що “справедливість буде забезпечена відповідно до норм чинного законодавства”. За його словами, “висновки та рішення будуть публічними”.
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