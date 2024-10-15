Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк відреагував на погрози та приниження, які зазнали військовослужбовці підрозділу "Асгард" від Олександра Дмитрієва, відомого під прізвиськом "Тихоход". Він ініціював проведення службового розслідування цього інциденту. Дмітрієв представлявся військовим як радник Павлюка.

Про це генерал-лейтенант повідомив у Telegram.

“З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група “Асгард” на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування військовою службою правопорядку у Збройних силах України”, — йдеться у повідомленні.

Також Павлюк пообіцяв, що “справедливість буде забезпечена відповідно до норм чинного законодавства”. За його словами, “висновки та рішення будуть публічними”.