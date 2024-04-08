У Сухопутних військах закликали військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ, адже армії все одно бракує людей.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк на сторінці у Facebook.

“Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей!” – заявив Павлюк.

Генерал зауважив, що “техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить”, тож підрозділи мають оновлюватись.

“Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили“, – акцентував Павлюк.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, “ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі”. Про що свідчить сама Росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.