Про це в інтерв’ю The Times сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.

“Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні”, — сказав він.

Нагадаємо, що раніше заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький припускаав, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході.

Росія планує захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку область, вказує Павлюк. Командувач зазначив, що для завади ворогу Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо війська РФ мають перевагу в артилерії десять до одного.

“Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців”, — сказав він.

Павлюк виразив надію на отримання військової підтримки від США, що може допомогти зупинити російські наступи та надати Україні стратегічну перевагу.

“Першочергово нам потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних і ракетних ударів. І, звичайно, для нас дуже важлива далекобійна артилерія. Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою”, — сказав командувач.