Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю для Армія TV.

“Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони”, — розповів Сухаревський.

За його словами, Україна “крутіша” у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості дронів.

“У нас понад 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. За кількістю дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо”, — підкреслив він.