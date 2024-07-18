Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський: що про нього відомо — Укрaїнa

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю для Армія TV.

“Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони”, розповів Сухаревський.

За його словами, Україна “крутіша” у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості дронів.

“У нас понад 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. За кількістю дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо”, підкреслив він.

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