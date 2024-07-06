На початку великої війни війська рф проводили демонстраційні дії біля українських берегів, але провести морську десантну операцію не змогли, бо не мали необхідних успіхів на суходолі.

Про це розповів командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«За задумом противника, як я розумію, було не оволодіти Миколаєвом (хоча це теж було в його планах), а бити Одесу з півночі. Зробити таке кільце Одеської області й тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося. 80 бригада зупинила десант російських військ під Вознесенськом», — сказав Неїжпапа.

Він розповів, що початку повномасштабної агресії росіяни проводили демонстраційні дії біля берегів України. Зокрема, сформували повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами. Неїжпапа зазначив про кораблі вогневої підтримки, забезпечення, групу ізоляції району — для попередження заходу кораблів НАТО у зону бойових дій — та тактичну групу, яка займалася застосуванням «Калібрів» по всій території України.

Окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча знали, що там заміновано, для того, щоб Сили оборони не перекидали свої підрозділи, які зайняли протидесантною обороною на цей час.

«Вони грали в таку гру демонстраційну. Зроблену, за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, що розроблялася в радянські часи. Це просто читалося, все як у книжці. Це зараз уже все змінилося за ці два роки», — сказав командувач ВМС ЗСУ.