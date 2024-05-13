Це підтвердили Суспільному джерела у Генштабі.
“Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) “Харків”, — повідомили виданню РБК-Україна в ОСУВ “Хортиця”.
Драпатий раніше вже мав досвід військового керівництва.
Він був командиром 2-го батальйону 72-ї ОМБр, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурми і звільнити заручників.
До січня 2024 Драпатий очолював ОСУВ “Херсон”. Зокрема він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.
Під час своєї служби він брав участь у важливих операціях і був нагороджений орденами за мужність та відвагу.
Його призначенням має бути підсилення бойових можливостей угрупування та забезпечення ефективного опору російській агресії.
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