Командування 123 бригади ТРО оголосило про проведення службового розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба.

Про це бригада повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування», — йдеться у дописі бригади.

Попередньою причиною смерті Гриба визначили самогубство на КСП, йдеться у внутрішньому зведенні по фронту, яке Суспільне має у розпорядженні. Батальйон Гриба виконував бойові завдання на Вугледарському напрямку.

«Останнє, що я чув від цього комбата, що на бойові позиції має зайти два розрахунки… Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо і вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч обміркувати це. Вранці ті, хто хотів, зібралися і поїхали (у СЗЧ — ред.). Ті, хто не хотів, залишились, в надії, що може щось зміниться. За декілька днів ми дізналися про його самогубство», — розповів один з бійців бригади.

Ігор Гриб служив за контрактом ще з 2014 року. Він брав участь у боях на Савур-Могилі, Іловайську, в обороні Марʼїнки та Красногорівки. У 2021 році очолив 186 батальйон 123 бригади ТРО. Навесні 2022 року йому було присвоєне звання підполковника. Його батальйон брав участь у боях на Херсонщині. На момент смерті йому було 34 роки.

У Генштабі справу не коментують.