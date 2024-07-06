206-й батальйон територіальної оборони 241-ї київської ОБрТрО виконує бойові завдання як приданий підрозділ на Донеччині. Проте 206 ОБТрО зазнає великих втрат в особовому складі внаслідок штурмових дій противника та неадекватних рішень вищого начальства.

Про некомпетентність вищого командування публічно заявляє один із командирів 206 ОБТрО Роман Кулик “Вікінг” у соцмережі Х.

“Мій підрозділ зараз в епіцентрі найбільшого піз***, який я бачив за весь час Великої війни, тому тут спорадично будуть зʼявлятись короткі злі твіти на теми, від яких мене вже тупо рве зсередини”, – пише військовий.

За словами капітана Кулика, керівництво бригади, до якої придано його бат, у своїй смузі оборони ставить перед тероборонівцями нереальні задачі, які тягнуть за собою величезні людські втрати.

1-го і 3 липня батальйон Кулика зазнав значних безповоротних і санітарних втрат.

“Чорний день в історії нашого батальйону: 01.07.2024. Зафіксую цей проклятий день і один суцільний кошмар тут”, – написав він 1 липня.

Аналітичний телеграм-канал DeepState також робить висновок, що некомпетентне командування 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Торецькому напрямку знищує придані йому підрозділи, і, як наслідок, ці населені пункти невдовзі можуть бути втрачені Силами оборони України. Ідеться зокрема про долю 206 ОБТрО.

“Ситуація з 206 ОБТрО, яка описана в мережі, на жаль, є правдою. Ми отримали дуже багато повідомлень від бійців, які містили критичний та невтішний стан справ в районі Торецька, зокрема, в населених пунктах Нью-Йорк та Юр’ївка. Військово-політичне керівництво має звернути увагу на процес управління 41 ОМБр прикомандированими підрозділами, в тому числі 206 ОБТрО, яка стала приводом для публічних обговорень за останні декілька днів. Один з можливих результатів — втрата Нью-Йорка та Торецька, які стануть додатковим обтяженням для Сил оборони, що призведе до безповоротних наслідків”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState підкреслили, що “якщо відповідні події не будуть взяті до уваги, щоб вжити заходів, то командування 41-ї бригади “зітре” прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться”.