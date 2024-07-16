Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі укази є доброю ілюстрацією того, яка є ситуація з мародерством на тимчасово окупованих територіях.

“Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони, через острах стеження”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦНС зауважили, що російське командування не забороняє своїм підлеглим займатися мародерством у помешканнях місцевих, а забороняє користування краденим. Тому переважну більшість краденої техніки росіяни продають потім на місцевих радіоринках.