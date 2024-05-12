Російські добровольці з "Сибірського батальйону" закликали російських солдатів, які беруть участь у нових бойових діях у Харківській області, приєднатися до них.

Про це повідомила пресслужба російського батальйону в Telegram-каналі.

Як повідомляється, бійці батальйону”Сибір”в даний час виконують бойові завдання в найгарячіших районах так званої Харківської наступальної операції.

“Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує Вас як гарматне м’ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика”, – прокоментували росіяни.

Російські добровольці підкреслюють, що цінують життя кожного, і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їх бік.

“Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону “Свобода Росії”, щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди.Багато ваших товаришів по службі вже зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність. Приєднуйтесь і ви переходите на бік правди”, – наголосили військові батальйону.

Раніше стало відомо, що в Харківській області українські військові знищили кілька штурмовиків окупантів та захопили полонених. Також було повідомлено, що в 42-й окремій механізованій бригаді під час наступу окупантів в бік Харкова біля населеного пункту Пильна знищили 4 бойові машини піхоти.