Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що адміністрації президента Джо Байдена та новообраного президента Дональда Трампа обговорюють ряд міжнародних питань, зокрема війну в Україні, ситуацію в Сирії та конфлікти на Близькому Сході.

Про це Кірбі заявив під час онлайн-брифінгу, передає “Укрінформ”.

Кірбі зазначив, що вже відбулись переговори з новою командою Трампа, в рамках яких були обговорені поточні проблеми на Близькому Сході та в Україні.

“Ми маємо такі можливості й уже мали розмови з відповідними посадовими особами в новій команді Трампа, зокрема про те, що відбувається в Сирії, а також про те, що відбувається в Україні та на Близькому Сході”, — зазначив представник Білого дому.

За його словами, такі бесіди продовжуватимуться, і команда Джейка Саллівана, радника з національної безпеки США, інформуватиме нову команду в наступній адміністрації.

Він також зазначив, що нова адміністрація Трампа вирішуватиме, які підходи до зовнішньої політики продовжувати, а які змінювати.