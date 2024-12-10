Про це Кірбі заявив під час онлайн-брифінгу, передає “Укрінформ”.
Кірбі зазначив, що вже відбулись переговори з новою командою Трампа, в рамках яких були обговорені поточні проблеми на Близькому Сході та в Україні.
“Ми маємо такі можливості й уже мали розмови з відповідними посадовими особами в новій команді Трампа, зокрема про те, що відбувається в Сирії, а також про те, що відбувається в Україні та на Близькому Сході”, — зазначив представник Білого дому.
За його словами, такі бесіди продовжуватимуться, і команда Джейка Саллівана, радника з національної безпеки США, інформуватиме нову команду в наступній адміністрації.
Він також зазначив, що нова адміністрація Трампа вирішуватиме, які підходи до зовнішньої політики продовжувати, а які змінювати.
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