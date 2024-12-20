Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, з правом внесення застави в розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає “Суспільне”.

Наразі не відомо, чи вніс заставу особисто Олег Побережнюк, чи за нього це зробили інші особи.

Нагадаємо, нещодавно журналісти “Української правди” дізналися, що восени 2023 року четверо військових 211 бригади отримали фіктивні премії по 100 тисяч гривень за один день роботи на “нулі”, хоча насправді вони не перебували в зоні бойових дій, а будували будинок для комбрига Побережнюка. Служба безпеки України встановила за ними стеження і зафіксувала порушення.