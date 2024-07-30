Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов подякував своїм підлеглим за службу та підтримку на тлі повідомлень про його звільнення.

Про це він написав у Facebook.

Ішкулов сказав, що бригада, яку він очолював, «має круту репутацію» та «потужний потенціал» командирів, офіцерів, сержантів і солдатів. За його словами, він гордий, що очолював бригаду, попри те, що за рік і 7 місяців його очільництва там «були досягнення, успіхи, були, звичайно, і втрати».

«Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно», — написав військовий, вочевидь, маючи на увазі звернення його підлеглих військових, які закликали вище військове керівництво не звільняти Ішкулова.

Він також висловив сподівання, що 80 ОДШБр і надалі буде «одним злагодженим та потужним колективом»

29 липня військові 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади звернулися до президента, головнокомандувача ЗСУ та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ з проханням залишити свого командира Еміля Ішкулова, якого начебто хочуть звільнити як «неугодного».

За словами військових, командири, які мають авторитет і досвід, «неугодні» для керівництва ЗСУ, «адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей і не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів».