41-річний командир штурмового полку "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув під час російського ракетного удару по Одесі.

Під час ракетного удару по Одесі загинув командир полку зі штурмової бригади “Лють” Олександр Гостіщев. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Під час сьогоднішнього удару по Одесі загинув 41-річний командир штурмового полку “Цунамі” штурмової бригади “Лють” Гвардії наступу Олександр Гостіще.

“Із Олександром ми були пліч-о-пліч у 2014-му – в батальйоні “Дніпро-1″. Його серце зупинила російська балістична ракета, випущена з території Криму по Одесі сьогодні зранку”, – написав Лисогор.

Він уточнив, що Олександр Гостіщев проходив службу в зоні проведення АТО з червня 2014 року. Брав участь у звільненні Маріуполя, Іловайська та інших правоохоронних операціях.

Із 2017 року очолював Управління патрульної поліції у мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Із 2022-го – знов на війні. В листопаді того ж року орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня його внесок у наступальну операцію на Херсонщині відзначив Глава держави.