В своєму інтерв’ю, Федоренко заявив, що багато людей наголошують на своїх громадянських правах, забуваючи при цьому про обов’язки. Один з яких — захист України.

Нагадаємо, що Юрій Федоренко в 2014 році брав участь у виконанні бойових завдань на Сході України під час активної фази антитерористичної операції, а 16 лютого 2022 року підписав контракт із силами Територіальної оборони ЗСУ м. Києва.

З 24 лютого 2022 року і по теперішній час воює у складі сил оборони України на передній лінії фронту, зокрема був залучений до операцій з деокупації Київщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини.