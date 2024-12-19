Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з рішенням суду, підозрюваний може вийти на свободу за умови внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Також стало відомо, що вище командування Збройних Сил відсторонило командира від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, нещодавно журналісти “Української правди” дізналися, що восени 2023 року четверо військових 211 бригади отримали фіктивні премії по 100 тисяч гривень за один день роботи на “нулі”, хоча насправді вони не перебували в зоні бойових дій, а будували будинок для комбрига Побережнюка. Служба безпеки України встановила за ними стеження і зафіксувала порушення.