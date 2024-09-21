Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Там звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад».

«Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни», — розповіли в ОК і побажали Вінніку успіхів у подальшій службі.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення про звільнення командира 72 ОМБр, заявивши, що його ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб нібито «знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади». За її словами, раніше так уже ставалося з іншими командирами й це мало «негативні наслідки».

Нагадаємо, раніше американські аналітики Інституту вивчення війни відзначали активізацію російського наступу на Вугледар у Донецькій області. За їхніми даними, там їм вдалося досягти певних тактичних успіхів.

Окупанти здійснюють поступове просування вздовж кількох взаємодоповнювальних ліній наступу, намагаючись обійти Вугледар з флангів.