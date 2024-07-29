Про це йдеться у заяві Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що інформація щодо кадрового рішення стосовно командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України, полковника Ішкулова Еміля Шамільовича набула широкого розголосу, однак вона “супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей”.

У ДШВ розповіли, що полковник Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, повний лицар орденів Богдана Хмельницького. На початку збройної агресії РФ проти України в 2014 році він командував розвідувальним взводом 25 окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, де пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону.

Надалі Ішкулов успішно виконував надважкі бойові завдання, зокрема командуючи окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом досить тривалий час Галицькою бригад ДШВ на Бахмутському напрямку.

“Враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України”, — йдеться у заяві ДШВ.

У ДШВ також додали, що новопризначений командир 80 бригади — “грамотний бойовий офіцер, який є народним героєм України та повним лицарем орденів Богдана Хмельницького всіх ступенів і тривалий час успішно вів бойові дії в складі цієї бригади”.