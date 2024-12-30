Олега Побережнюка, командира 211-ї понтонно-мостової бригади, взято під варту. Заставу визначено у розмірі понад 12 мільйонів гривень. Суд вирішив долю підозрюваного через обвинувачення у бездіяльності під час воєнного стану.

Про це повідомляє Суспільне.

30 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо Олега Побережнюка. Його взято під варту строком на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 12 мільйонів 112 тисяч гривень. Його підозрюють у бездіяльності військової влади за умов воєнного стану або бойової обстановки, що кваліфікується за ч. 4 ст. 426 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Сторона обвинувачення наполягала на більш жорстких умовах. Прокурори вимагали встановити розмір застави в 40 мільйонів гривень, аргументуючи це можливими ризиками.

“Є ризики, що він може вплинути на свідків, залишити територію України чи підробити документи, які стосуються справи”, – заявив прокурор Роман Зубчук.

Прокурори також звернулися до суду з проханням відсторонити Побережнюка від виконання службових обов’язків.

Адвокат командира заявив, що підозра є необґрунтованою. Він стверджував, що матеріали справи не містять належних доказів, оскільки два з трьох рапортів, на які посилається обвинувачення, відсутні, а наявні документи адресовані іншій особі.

“Якщо він дев’ять днів не переховувався, то чому зараз повинен тікати? Там навіть електронного браслета не було”, – заявив адвокат Побережнюка.

Нагадаємо, 29 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Побережнюка. Його підозрюють у сприянні випадкам знущань над військовослужбовцями.