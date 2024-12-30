Про це повідомляє Суспільне.
30 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо Олега Побережнюка. Його взято під варту строком на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 12 мільйонів 112 тисяч гривень. Його підозрюють у бездіяльності військової влади за умов воєнного стану або бойової обстановки, що кваліфікується за ч. 4 ст. 426 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Сторона обвинувачення наполягала на більш жорстких умовах. Прокурори вимагали встановити розмір застави в 40 мільйонів гривень, аргументуючи це можливими ризиками.
“Є ризики, що він може вплинути на свідків, залишити територію України чи підробити документи, які стосуються справи”, – заявив прокурор Роман Зубчук.
Прокурори також звернулися до суду з проханням відсторонити Побережнюка від виконання службових обов’язків.
Адвокат командира заявив, що підозра є необґрунтованою. Він стверджував, що матеріали справи не містять належних доказів, оскільки два з трьох рапортів, на які посилається обвинувачення, відсутні, а наявні документи адресовані іншій особі.
“Якщо він дев’ять днів не переховувався, то чому зараз повинен тікати? Там навіть електронного браслета не було”, – заявив адвокат Побережнюка.
Нагадаємо, 29 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Побережнюка. Його підозрюють у сприянні випадкам знущань над військовослужбовцями.