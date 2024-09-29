Під час операції українських розвідників із зачистки Вовчанського агрегатного заводу командири російської армії прирекли своїх солдатів на загибель.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Він зазначив, що підготовка операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську тривала декілька тижнів. За словами Черняка, успішна зачистка будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

“Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі”, — пояснив розвідник.

Черняк додав, що росіяни під час боїв зазнали серйозних втрат, оскільки ватажки окупантів фактично прирекли солдатів на смерть.

“Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину”, — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що українські воїни витіснили росіян з агрегатного заводу у Вовчанську на півночі Харківської області. Це була операція ГУР, в якій взяли участь також бійці Російського добровольчого корпусу (РДК).