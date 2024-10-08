З 28 вересня по 2 жовтня російські війська зазнали значних втрат під Вугледаром, що на Донеччині, попри те, що мали суттєву перевагу в чисельності сил. Протягом цього періоду окупанти втратили кілька сотень солдатів та десятки одиниць військової техніки.

Про це розповів командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтерв’ю для “Главком”.

Згідно з даними, отриманими через засоби повітряної розвідки та доповідями командирів, що діяли на передовій, лише за ці чотири дні було знищено понад 400 російських військових. Це сталося під час кількох штурмів противника на позиції 72-ї бригади. На південно-східному напрямку біля Вугледара було знищено більше ніж 50 одиниць ворожої техніки. Також українським військовим вдалося нейтралізувати близько 500 російських безпілотників за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Охріменко також прокоментував інформацію BBC про втрату 2100 елітних російських морпіхів, зазначивши, що справжні втрати значно більші.

“Думаю, втрати більші принаймні у три-чотири рази. Хоча, нагадаю, за два роки війни не завжди в районі Вугледара були такі активні бойові дії, як в останній місяць”, — зазначив комбриг.

Охріменко також додав, що російські війська мали значну перевагу в танках, бойових машинах піхоти, артилерії та особовому складі. За його словами, співвідношення сил становило приблизно 1:9 на користь окупантів.