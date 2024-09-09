Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив безперервні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та висловив занепокоєння за долю українських цивільних через наближення зимового періоду.

Про це повідомляє Голос Америки.

“В Україні цивільне населення потрапило в пастку циклів терору через постійні атаки Російської Федерації, що завдає ударів по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та супермаркети, і постійні хвилі нападів на енергетичну інфраструктуру, що призводять до відключень електроенергії по всій країні”, – сказав Тюрк під час промови на відкритті сесії Ради ООН з прав людини в Женеві. “Я боюся за українців прийдешньої зими”, – додав він.

Тюрк зазначив, що його офіс намагався отримати доступ до всіх регіонів, постраждалих від війни, зокрема й до Курської області Росії, для моніторингу ситуації з правами людини.

Минулого місяця його служба звернулася до російської влади з проханням надати доступ до Білгородської, Брянської та Курської областей.