Про це повідомляє Голос Америки.
“В Україні цивільне населення потрапило в пастку циклів терору через постійні атаки Російської Федерації, що завдає ударів по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та супермаркети, і постійні хвилі нападів на енергетичну інфраструктуру, що призводять до відключень електроенергії по всій країні”, – сказав Тюрк під час промови на відкритті сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.
“Я боюся за українців прийдешньої зими”, – додав він.
Тюрк зазначив, що його офіс намагався отримати доступ до всіх регіонів, постраждалих від війни, зокрема й до Курської області Росії, для моніторингу ситуації з правами людини.
Минулого місяця його служба звернулася до російської влади з проханням надати доступ до Білгородської, Брянської та Курської областей.
“Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій”, – заявив Тюрк 9 вересня.