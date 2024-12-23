Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення, згідно з яким з 1 січня 2025 року забороняється виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку. Обмеження діятимуть протягом усього періоду воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Це рішення прийнято в рамках виконання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP), затвердженого в межах програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Як зазначають у НКЦПФР, ці зміни також узгоджені з Національним банком України, з метою гармонізації валютного законодавства країни.

Згідно з рішенням, списання цінних паперів іноземних емітентів із депозитарної системи буде заборонено, за винятком таких випадків:

проведення корпоративних операцій емітента;

приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.

“Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу. Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України”, – заявив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Запроваджені обмеження покликані стабілізувати фінансовий ринок та забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України. Ухвалене рішення передбачає мінімальні винятки для списання цінних паперів, аби забезпечити відповідність облікових даних між Україною та міжнародними депозитарними установами.