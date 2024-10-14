Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі 14 жовтня схвалив пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні позики в розмірі 35 мільярдів євро, яка буде профінансована з заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

За цю пропозицію проголосували 31 член комітету, четверо були проти, утриманих не було.

Раніше цей план підтримала Рада ЄС, незважаючи на спротив з боку Угорщини.

Наступним кроком стане голосування Європейського парламенту, яке відбудеться 21-24 жовтня. Після цього регламент затвердить Рада ЄС за письмовою процедурою, і він набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Ця позика є частиною ширшого плану “Групи семи”, погодженого на саміті в червні, який передбачає надання Україні 50 мільярдів доларів, зібраних за рахунок оподаткування надприбутків від заморожених російських активів.

Україна не буде зобов’язана повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не з бюджету країн ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дасть можливість Україні розподіляти їх на власний розсуд.