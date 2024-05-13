Комітет грузинського парламенту за 67 секунд погодив до третього читання законопроєкт про «іноагентів».

Про це пише «Ехо Кавказу».

Представники опозиції, яким не дали увійти до будівлі парламенту, пропустили засідання комітету.

Голова комітету, Анрі Оханашвілі, зазначив, що третє читання обмежується лише редакційними поправками, які виявилися необхідними для депутатів правлячої партії.

Завтра, 14 травня, партія “Грузинська мрія” планує розглянути й затвердити у третьому читанні законопроєкт щодо “іноагентів”.

Противники ініціативи провели акцію перед будівлею парламенту, відбувалася вона мирно і тривала протягом всієї ночі.

Законопроєкт, що розглядається, вимагає від неурядових компаній та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєстрації як організації, що представляють інтереси зовнішньої сили.

Члени опозиції та незалежні журналісти називають цей законопроєкт “російським”, оскільки він вже використовувався у Москві як засіб для переслідування незалежних ЗМІ та опозиційних політиків.

Критики стверджують, що прийняття цього закону в Грузії може серйозно пошкодити незалежні ЗМІ та активістів, а також стати перешкодою на шляху країни до членства в ЄС.