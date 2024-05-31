Про це повідомив перший заступник керівника Комітета, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За його словами, акциз на цигарки прив’яжуть до курсу євро.
Передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2026-2028 буде по +5%. Цього року збільшення буде тільки у випадку девальвації.
Ціни на паливо зростуть з 1 липня: бензин — до 57,42 грн, дизель — до 55,58 грн. Щороку вони зростатимуть на 1,5-2 грн.
Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.