Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизів на цигарки та паливо.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітета, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За його словами, акциз на цигарки прив’яжуть до курсу євро.

Передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2026-2028 буде по +5%. Цього року збільшення буде тільки у випадку девальвації.

Ціни на паливо зростуть з 1 липня: бензин — до 57,42 грн, дизель — до 55,58 грн. Щороку вони зростатимуть на 1,5-2 грн.

Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.