Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порнографії. 11 членів комітету проголосували "за", двоє утрималися.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт, за словами Железняка, є більш консервативним і готувався більше року в обговоренні з комітетом та робочою групою. Нардеп висловив сподівання, що в результаті, на початку наступного року законопроєкт винесуть на розгляд у залі парламенту.

Железняк наголосив, йдеться не про легалізацію порнографії, а про її декриміналізацію. В Україні за чинним законодавством громадянам може загрожувати кримінальна відповідальність навіть за зберігання оголених фотографій на особистому телефоні.

“Це НЕ “легалізація порно” — воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Коротко — ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років”, — пише нардеп.

Нагадаємо, 350 моделей OnlyFans задекларували свої доходи, що загалом становлять 305,4 мільйона гривень. Вони сплатили 59 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору, зробивши вагомий внесок у бюджет країни під час війни.

Водночас голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав на розгляді законопроєкту щодо декриміналізації статті 301 КК, за якою карається поширення порнографії. Він зазначав, що суспільство має подолати подвійні стандарти, коли творців контенту засуджують, але їх податки використовуються для армії.