Комітет з питань бюджету висловив позитивне рішення щодо подальшого розгляду Бюджету на 2025 рік та Бюджетних висновків, рекомендуючи Верховній Раді прийняти їх у першому читанні.

Про це заявила Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Комітет запропонував Уряду перерозподілити кошти Дорожнього фонду (43,2 млрд грн у 2025 році) на потреби національної безпеки та оборони, а також виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

Крім того, запропоновано такі зміни: