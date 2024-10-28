Про це заявила Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Комітет запропонував Уряду перерозподілити кошти Дорожнього фонду (43,2 млрд грн у 2025 році) на потреби національної безпеки та оборони, а також виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.
Крім того, запропоновано такі зміни:
- Лікарні: виключити пропозицію про переведення рахунків лікарень до Казначейства.
- Оплата праці: з 1 квітня 2025 року Апарат Верховної Ради переходить на грейдову систему оплати праці.
- “Чорнобильська пенсія”: виплачувати її лише тим, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.
- Премії суддів: переглянути ідею про преміювання суддів місцевих судів у 2025 році.
- Пасажирські вагони: розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони.
- Фінансування ОТГ: розглянути можливість спрямування 4% ПДФО до бюджетів ОТГ та одночасно відмовитись від субвенції обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах.
- Реверс: визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, можливо залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.