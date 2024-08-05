Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Щойно Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д, зроблений на базі мого законопроєкту 11379″, — написав депутат.

Він зазначив, що схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі. Тобто не вчився на так званій “військовій кафедрі”.

“Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою”, — зазначив Гончаренко.

Далі законопроєкт мають розглянути у парламенті.