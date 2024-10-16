Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, що передбачає створення Міністерства демографії та діаспори України.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук, пише «Суспільне».

За її словами, основою для законопроєкту став документ від групи авторів, але з урахуванням альтернативного варіанту. Тепер законопроєкт потребує доопрацювання.

«Ми будемо допрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як фактично міністерство діаспори», — зазначила Кравчук.

Також вона підкреслила, що парламент очікує позицію уряду щодо нового міністерства.

«У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами», — додала Кравчук.

Основний законопроєкт передбачає, що уряд протягом 3 місяців після публікації закону має заснувати Міністерство демографії та діаспори України, а також створити Фонд відновлення демографічного потенціалу країни.