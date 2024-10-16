Про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук, пише «Суспільне».
За її словами, основою для законопроєкту став документ від групи авторів, але з урахуванням альтернативного варіанту. Тепер законопроєкт потребує доопрацювання.
«Ми будемо допрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як фактично міністерство діаспори», — зазначила Кравчук.
Також вона підкреслила, що парламент очікує позицію уряду щодо нового міністерства.
«У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами», — додала Кравчук.
Основний законопроєкт передбачає, що уряд протягом 3 місяців після публікації закону має заснувати Міністерство демографії та діаспори України, а також створити Фонд відновлення демографічного потенціалу країни.