Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 19 членів комітету, троє утрималися, один був проти.

“Текст: як був до цього + підвищення податку на банки”, – зазначив Железняк.

Основні положення законопроєкту включають:

  • збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
  • підвищення податків для 1-ї та 2-ї групи ФОП;
  • запровадження авансових платежів на АЗС;
  • податок у розмірі 1% для всіх ФОП 3-ї групи;
  • 25% податку на прибуток фінансових установ;
  • щомісячну звітність з ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Железняк зазначив, що у разі ухвалення закону бюджет отримає 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025-му.

“Голосування у першому читанні вже найближчими днями”, – підсумував нардеп.