Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт проголосували 19 членів комітету, троє утрималися, один був проти.
“Текст: як був до цього + підвищення податку на банки”, – зазначив Железняк.
Основні положення законопроєкту включають:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- підвищення податків для 1-ї та 2-ї групи ФОП;
- запровадження авансових платежів на АЗС;
- податок у розмірі 1% для всіх ФОП 3-ї групи;
- 25% податку на прибуток фінансових установ;
- щомісячну звітність з ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податку на прибуток банків у 2024 році.
Железняк зазначив, що у разі ухвалення закону бюджет отримає 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025-му.
“Голосування у першому читанні вже найближчими днями”, – підсумував нардеп.
- МВФ вимагає підвищення податків та знецінення гривні, — Bloomberg
- Найближчим часом очікуються підвищення податків, — Гетьманцев
- У ВР прогнозують, коли почнеться робота над підвищенням податків