Профільний комітет Верховної Ради на засіданні 16 вересня підтримав законопроєкт щодо підвищення податків. Найближчим часом відбудеться голосування у першому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 19 членів комітету, троє утрималися, один був проти.

“Текст: як був до цього + підвищення податку на банки”, – зазначив Железняк.

Основні положення законопроєкту включають:

збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

підвищення податків для 1-ї та 2-ї групи ФОП;

запровадження авансових платежів на АЗС;

податок у розмірі 1% для всіх ФОП 3-ї групи;

25% податку на прибуток фінансових установ;

щомісячну звітність з ПДФО (для економічного бронювання);

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Железняк зазначив, що у разі ухвалення закону бюджет отримає 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025-му.

“Голосування у першому читанні вже найближчими днями”, – підсумував нардеп.