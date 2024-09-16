Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, текст документа залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки.
Нардеп повідомив, що впровадження закону буде заднім числом — з 1 жовтня.
“Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному”, — написав Железняк.
Зокрема, пропонується:
- підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%,
- встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць),
- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи,
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
- зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- авансові внески для АЗС.