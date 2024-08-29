Сьогодні після повернення Марʼяни Безуглої з Покровського напрямку відбулося онлайн-засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Про це повідомляє народна депутатка на сторінці Facebook.

Сьогодні після повернення Марʼяни Безуглої з Покровського напрямку відбулося онлайн-засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як повідомляється у пості, воно пройшло у спокійному сонному ритмі, обговорювали кілька дрібних питань.

Під час засідання Безугла запитала про те, чи буде негайна реакція на ситуацію в Донецькій області. На це відповів лише голова Комітету, однак більше ніхто з членів Комітету його не підтримав і не порушив це питання повторно. Жодна з фракцій також не відреагувала, а деякі учасники засідання вже встигли відключитися.

У відповідь на прохання Безуглої провести закрите засідання, що стосувалось б ситуації на фронті, заслухавши військове керівництво, їй просто подякували за пропозицію.

“Те, що відбувається у Донецькій області не піддається жодному раціональному поясненню”, — наголосила Мар’яна Безугла.

Також вона наголосила на важливості обговорення ситуації на Курщині. Опісля народна депутатка знову перепитала, чи можуть їй надати більш конкретну попередню відповідь щодо можливості проведення такого засідання. Відповідь була такою ж розмитою.