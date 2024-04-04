Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, функціонал Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) передали Мінцифрі.
Законопроєкт передбачає обмеження реклами азартних ігор і додаткові критерії та інструменти контролю за гральним бізнесом та анулювання ліцензій.
Окрім ліквідації КРАІЛ та передачу функцій на Мінцифри визначені додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану.
“Тут ще раз я напишу дуже важливу штуку. Підтримую обмеження. Але все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону.
Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи”, — додав народний депутат.
- Уряд хоче ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
- Росія майже повністю відновила військову структуру, — Держдепартамент США
- Ремонт нафтопереробних заводів у Росії відкладається через санкції США, — Reuters