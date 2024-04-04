Він передбачає обмеження реклами азартних ігор, у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, функціонал Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) передали Мінцифрі.

Законопроєкт передбачає обмеження реклами азартних ігор і додаткові критерії та інструменти контролю за гральним бізнесом та анулювання ліцензій.

Окрім ліквідації КРАІЛ та передачу функцій на Мінцифри визначені додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану.

“Тут ще раз я напишу дуже важливу штуку. Підтримую обмеження. Але все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону.

Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи”, — додав народний депутат.