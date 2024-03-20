Про це повідомляє депутат Роман Лозинський на своїй сторінці Facebook з посиланням на рішення Комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України.

За словами депутата, комітет пропонує перейменувати ще чотири міста і 104 села та селища:

Червоноград (Львівська область) — Шептицький;

Південне (Одеська область) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровська область) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровська область) — Роднопілля;

Бровари (Київська область) — Броварі.

Як зазначає Лозинський, остаточну зміну назви ще повинні затвердити депутати Верховної Ради своїм голосуванням.