Про це у коментарі журналістам повідомив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко.
Основні питання, що зараз обговорюються щодо мобілізаційного законопроєкту:
- щоб консульства не обмежували свої послуги для українців за кордоном, хоча це питання ще буде дискутуватись.
- щоб реєстрація в «єКабінеті» була правом, а не обов’язком.
- що електронних повісток бути не має. Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК.