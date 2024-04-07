Заходи впливу та обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації будуть розглядатися нардепами додатково.

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки відправив на повторний розгляд відкинуту раніше норму законопроєкту про мобілізацію щодо введення тимчасових обмежень за ухилення від мобілізації (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон).

Про це повідомила народна депутатка від “Євросолідарності”, членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Також депутатка проінформувала про те, що комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

За даними Фріз, після додаткового обговорення на прохання Міноборони впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного “було залишено як право (можливість), а не обов’язок”.

Крім того, Комітет сформував та доповнив комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, така мотиваційна частина передбачає додаткові виплати визначеним категоріям військовослужбовців. Остаточна редакція мотиваційного пакета буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

Зокрема, у редакції, що взята за основу, передбачена можливість для громадян, які виявили бажання підписати контракт з МОУ обирати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів, а також виплата щомісячної додаткової винагороди в порядку визначеному КМУ.