Американські компанії, які продовжували вести бізнес у Росії після початку повномасштабної війни, принесли Кремлю понад 1 мільярд доларів податкових надходжень.

Про це пише Newsweek, посилаючись на звіт агітаційної групи B4Ukraine та Інституту Київської школи економіки (KSE).

Стверджується, що у 2023 році американські фірми сплатили Росії 1,2 мільярда доларів податків на прибуток, що автоматично зробило Сполучені Штати найбільшим іноземним платником податків до РФ.

На думку колишнього високопосадовця США, доктора Майкла Макфола, такий податковий внесок “є ганебним”.

“Це абсолютно ганебно, що американські компанії вирішили залишитися в Росії та субсидувати варварську війну Путіна в Україні. Сподіваюся, акціонери цих компаній активніше переосмислять мудрість і моральність фінансування вбивства мирного населення України. Ще не пізно зробити правильні речі”, — сказав він.

Відколи Росія розпочала агресію проти України у лютому 2022 року, компанії по сьому світу залишали Росію в знак протесту проти конфлікту та задля економічного тиску на режим кремлівського диктатора. Однак багато американських компаній залишились в країні.

За даними досліджень Єльської школи менеджменту, 123 великі американські компанії продовжують працювати в Росії. Водночас за підрахунками Київської школи економіки, у якому враховані також середні та малі фірми, в Росії залишилося близько 328 американських компаній.

Серед найбільших платників податків до російського бюджету у 2023 році були тютюнова компанія Philip Morris International (220 мільйонів доларів), корпорація з виробництва напоїв PepsiCo (135 мільйонів доларів), кондитерська компанія Mars (99 мільйонів доларів), виробник товарів для здоров’я та гігієни Procter & Gamble (67 мільйонів доларів), кондитерська компанія Mondelez ($62 млн), інвестиційний банк Citigroup ($53 млн), сільськогосподарська компанія Cargill ($50 млн), фармацевтична компанія Johnson & Johnson ($42 млн) та інші.