Упродовж жовтня Росія випустила по території України понад дві тисячі “шахедів”. Така кількість ударних БпЛА – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію, однак країна-агресор їх стабільно отримує.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі “шахедів” було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість “шахедів” – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор”, – зазначив глава держави.

Він наголосив, що заборонені компоненти все ще постачаються в Росію для виробництва зброї та ударних безпілотників. Серед тих країн, компанії яких, за словами Зеленського, роблять багато мікровнесків у постійний російський терор – Китай, Європа та Америка.

“Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну”, – сказав український лідер.

Зеленський зауважив, що схожа ситуація відбувається із російськими ракетами, оскільки всі вони містять компоненти з інших країн.

“Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати”, – резюмував Президент.