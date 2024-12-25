Про це повідомляє Reuters.

Також на урочистості республіканця по мільйону доларів виділять компанії Ford Motor та General Motors, які додатково нададуть транспортні засоби для участі в заходах.

До списку жертводавців інавгурації Трампа увійшли також компанії Amazon Джеффа Безоса та Meta Марка Цукерберга.

За інформацією видання, Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт із Мексики та Канади, що може суттєво вплинути на багато автомобільних компаній, зокрема Toyota, яка виробляє свої популярні пікапи Toyota Tacoma в Мексиці.

Очікується, що адміністрація Трампа також розгляне питання скасування деяких рішень Джо Байдена щодо електричних автомобілів і екологічних стандартів викидів.